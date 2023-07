Deutsche Unternehmen drosseln Produktion im Mai überraschend

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Mai überraschend gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen um 0,2 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Befragte Ökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet. Im April gab es noch ein Wachstum von 0,3 Prozent, das auf einen deutlichen Rückgang im März von 2,1 Prozent folgte.

"Es lässt sich nicht leugnen, dass der Konjunkturmotor weiterhin untertourig läuft", sagte LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch. "Vielleicht sehen wir im zweiten Quartal gerade noch eine Stagnation, viel eher aber einen erneuten Rückgang der Wirtschaftsleistung." Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sieht keine Trendwende in den kommenden Monaten. "Vermutlich wird die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte erneut schrumpfen", sagte Krämer.

Die Industrie allein stellte im Mai um 0,2 Prozent mehr her als im Vormonat. "Die Produktion in der Industrie hat sich damit weiter stabilisiert", kommentierte das deutsche Wirtschaftsministerium die Entwicklung. Sie liege damit wieder auf ihrem durchschnittlichen Niveau vom ersten Quartal 2023. Dazu trugen die Hersteller von Kraftwagen und Kraftwagenteilen bei, die im Mai ein Plus von 4,9 Prozent meldeten. Bei den pharmazeutischen Erzeugnissen gab es dagegen einen Einbruch von 13,1 Prozent.

Die Industrie hat zuletzt mit einem starken Neugeschäft überrascht: Die Bestellungen wuchsen im Mai wegen vieler Großaufträge für den Fahrzeugbau mit 6,4 Prozent so stark wie seit fast drei Jahren nicht mehr.