Deutsche Übersee-Exporte erneut gestiegen

Die deutschen Exporte außerhalb des EU-Raums sind im Juni den zweiten Monat in Folge gestiegen. Die Warenausfuhren in die Länder außerhalb der Europäischen Union wuchsen um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 60,1 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte.

Im Mai hatte es noch ein Plus von 1,8 Prozent gegeben. Höhere Zinsen und eine maue Weltkonjunktur erschweren derzeit das Exportgeschäft. Schlechter fällt deshalb die kalender- und saisonbereinigte Bilanz im Vergleich zum Vorjahresmonat aus: Hier sanken die Ausfuhren um 2,1 Prozent.

Wichtigster Abnehmer von Waren "Made in Germany" blieben trotz eines Rückgangs die USA. Dorthin wurden Produkte im Wert von 13,8 Milliarden Euro geliefert - ein Minus von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Exporte in die Volksrepublik China, die sich nach der Abkehr von der strikten Corona-Politik langsamer als erwartet erholt, sanken um 3,6 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro. Die Ausfuhren nach Großbritannien nahmen dagegen um 10,7 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro zu, während die in die benachbarte Schweiz um 5,0 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro nachgaben.

Die Exporte nach Russland - die wegen den Sanktionen infolge des Krieges gegen die Ukraine beschränkt sind - brachen um 38,3 Prozent auf 0,7 Milliarden Euro ein. Damit rutschte Russland auf Rang 17 der wichtigsten Bestimmungsländer für deutsche Exporte außerhalb der EU ab. Im Februar 2022, vor dem Angriff auf die Ukraine, hatte Russland noch Rang fünf belegt.