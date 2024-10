Deutsche Telekom setzt auf Wachstum - Dividende soll steigen

Der bereinigte operative Gewinn soll im Schnitt um vier bis sechs Prozent pro Jahr zulegen. Bereits für das laufende Jahr soll die Dividende steigen.

Der Vorstand der Telekom plant für 2024 eine Ausschüttung von 90 Cent je Aktie. 2023 waren es noch 77 Cent je Aktie. Höttges will die Anteilseigner aber weiter umgarnen: Hinzukommen sollen im Jahr 2025 Aktienrückkäufe im Volumen von 2,0 Mrd. Euro. In den kommenden Jahren will die Telekom dann unverändert 40 bis 60 Prozent des bereinigten Ergebnisses je Aktie ausschütten, dieses soll aber bis 2027 auf rund 2,50 Euro je Anteilsschein steigen.

Die Deutsche Telekom habe sich in den vergangenen Jahren zur "unangefochtenen Nummer eins in Europa" entwickelt, sagte Höttges. "In Zukunft wird uns zum Beispiel der noch stärkere Einsatz künstlicher Intelligenz helfen, diese Position auszubauen." Auch damit wolle der Konzern über die Investitionen ins Geschäft und die Dividendenzahlungen hinaus insgesamt mehr als 15 Mrd. Euro erwirtschaften.