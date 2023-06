Deutsche Telekom: Netflix & Co. sollen für Netzausbau zahlen

Die Deutsche Telekom will große Streamingfirmen an den Kosten für den Netzausbau beteiligen. "Die Telekom investiert jedes Jahr rund fünf Milliarden Euro in die Netze in Deutschland. Breitbandanbieter ermöglichen mit ihren Investitionen also die Werbeeinnahmen von Netflix, Amazon und Co.", sagte Telekom-Deutschlandchef Srini Gopalan den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Fünf bis acht Anbieter machten 80 Prozent des Internetverkehrs aus, ein Drittel des kompletten Datenverkehrs sei nur Werbung, sagte Gopalan. "Warum sollen die keinen Beitrag leisten? Für die Infrastruktur in Europa und damit für die Kundinnen und Kunden wäre das gut."