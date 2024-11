© APA/APA/dpa/Ingo Wagner home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Unternehmen in Deutschland haben ihre Produktion im September wegen der schwächelnden Autobranche überraschend stark gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 2,5 Prozent weniger her als im Vormonat, teilte das Deutsche Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Im gesamten dritten Quartal fiel die Produktion damit um 1,9 Prozent niedriger aus als in den drei Monaten zuvor.