Deutsche Produktion im April leicht angestiegen

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im April wieder leicht hochgefahren. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen um 0,3 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Befragte Ökonomen hatten allerdings mit einem Anstieg von 0,6 Prozent gerechnet. Im März hatte es noch ein spürbares Minus von revidiert 2,1 Prozent gegeben.

"Trotz des deutlichen Rückgangs im März hat sich die Industrieproduktion im April kaum erholt", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Auch in den kommenden Monaten dürften die Daten hier eher enttäuschen. "Ich erwarte, dass die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte schrumpfen wird." Die Prognosen vieler Volkswirte seien noch zu optimistisch.

Die Industrie allein stellte im April um 0,3 Prozent mehr her als im Vormonat. Die Baubranche meldete ein Plus von 2,0 Prozent, während die Energieversorger ihre Erzeugung um 1,5 Prozent drosselten. "Angesichts einer weiterhin gedämpften Nachfrage, insbesondere aus dem Ausland, und der zuletzt wieder etwas eingetrübteren Stimmung in den Unternehmen ist von einer zunächst noch verhaltenen Belebung der Industriekonjunktur auszugehen", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium.