Deutsche Post mit Umsatz- und Gewinnplus ins Jahr gestartet

Die Deutsche Post steuert auch nach dem Rekordjahr 2021 dank einer starken Entwicklung in der Frachtsparte weiter auf Wachstumskurs. Der Umsatz sei von Jänner bis März 2022 um 19,8 Prozent auf 22,6 Milliarden Euro in die Höhe geschnellt, teilte die Post am Dienstag mit. Der operative Ertrag (EBIT) stieg auf 2,2 (Vorjahr: 1,9) Milliarden Euro. Die Ziele für 2022 bekräftigte der Konzern.

Post-Chef Frank Appel hatte in seiner im Voraus verbreiteten Rede für die Hauptversammlung bereits gesagt, die Prognose für das laufende Jahr bleibe positiv. Der boomende Online-Handel und der anziehende Welthandel hatten die Deutsche Post in der Vergangenheit von Rekord zu Rekord getragen. Nun verlor zwar das Paketgeschäft an Tempo, doch konnten Express- und Frachtgeschäfte zulegen.