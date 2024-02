Deutsche Kanzlerpartei SPD besteht auf EU-Lieferkettengesetz

© APA/APA/dpa/Markus Scholz home Aktuell Nachrichtenfeed

In Deutschland drängt die Spitze der Kanzlerpartei SPD darauf, dass die Regierung doch noch ihre Zustimmung zu einem EU-Lieferkettengesetz gibt. "Die SPD ist noch immer davon überzeugt, dass eine Zustimmung Deutschlands der richtige Schritt ist", heißt es in einem vom SPD-Bundesvorstand am Montag beschlossenen Erklärung. "Eine Enthaltung zur Richtlinie wäre für Unternehmen in Deutschland ein Wettbewerbsnachteil und ist für uns nicht hinnehmbar."

von APA