Deutsche Inflationsrate 2022 im Schnitt bei 7,9 Prozent

Die deutschen Verbraucherpreise sind 2022 wegen teurer Energie und Nahrungsmittel so stark gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie erhöhten sich um durchschnittlich 7,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Ein größeres Plus hat es im wiedervereinigten Deutschland noch nicht gegeben. 2021 war die Inflation noch bei 3,1 Prozent gelegen.

Für heuer sagen die meisten Experten eine leichte Entspannung voraus. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) etwa rechnet mit einem Rückgang auf 5,4 Prozent.

Hoffnung auf ein Abflauen der starken Teuerung macht der unerwartet starke Rückgang der Inflation am Jahresende: Niedrigere Energiepreise und die staatliche Abschlagszahlung für Erdgas ließen die Verbraucherpreise im Dezember nur noch um 8,6 im Vergleich zum Vorjahresmonat steigen. Im November war die Teuerungsrate auf 10,0 Prozent gefallen, nachdem sie im Oktober mit 10,4 Prozent auf den höchsten Stand seit 1951 geklettert war. Befragte Ökonomen hatten für Dezember nur mit einem Rückgang auf 9,1 Prozent gerechnet. Von November auf Dezember sanken die Preise um 0,8 Prozent.