Deutsche Inflationsrate im Mai auf 6,1 Prozent gesunken

Die deutsche Inflationsrate ist im Mai wegen sinkender Benzinpreise und der Einführung des 49-Euro-Tickets auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen. Die Verbraucherpreise lagen im Schnitt um 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit März 2022.

Im April lag die deutsche Teuerungsrate noch bei 7,2 Prozent. Anders ist die Situation in Österreich: Hier sind die Verbraucherpreise im April um 9,7 Prozent höher gewesen als im April 2022. Das bedeutet eine Beschleunigung der österreichischen Inflation (VPI) im Vergleich zum März, als die Preise im Jahresabstand um 9,2 Prozent gestiegen waren.

Für Entspannung sorgte im Mai in Deutschland die Entwicklung der Energiepreise: Diese stiegen nur noch um durchschnittlich 2,6 (April: +6,8) Prozent, wobei das Tanken in vielen deutschen Bundesländern sogar billiger wurde. Auch das zu Monatsbeginn eingeführte 49-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr dämpfte die Inflation, sinken dadurch doch die Beförderungskosten für die bereits mehr als zehn Millionen Käufer. Nahrungsmittel verteuerten sich zwar mit 14,9 Prozent erneut deutlich, allerdings nicht mehr so stark wie im April mit 17,2 Prozent. Dienstleistungen kosteten im Schnitt 4,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (April: +4,7 Prozent).

In einigen Bereichen bleibt der deutsche Preisdruck allerdings hoch. Pauschalreisen etwa verteuerten sich in Bayern und Sachsen um jeweils 13,6 Prozent.