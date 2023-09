Deutsche Inflationsrate sinkt nur langsam

Die Teuerung in Deutschland hat sich trotz eines erneuten Rückgangs über der Marke von sechs Prozent gehalten. Im August lagen die Verbraucherpreise um 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, so das Statistische Bundesamt, das seine Ende August veröffentlichte Schätzung zur Inflation bestätigte. Zum Vergleich: In Österreich lag der Verbraucherpreisindex im August laut kürzlicher Schnellschätzung der Statistik Austria um 7,5 Prozent über dem Vorjahresmonat.

In Deutschland war die jährliche Teuerungsrate nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf 6,4 Prozent im Juni im Juli auf 6,2 Prozent gesunken. Im Mai 2023 war die Rate allerdings schon einmal bei 6,1 Prozent gelegen. Von Juli auf August des laufenden Jahres erhöhten sich die Verbraucherpreise insgesamt um 0,3 Prozent - auch hierbei bestätigte das Bundesamt seine Schätzung.

"Die Inflationsrate bleibt damit weiterhin auf einem hohen Niveau", ordnete die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand, ein. "Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und Energie liegen oberhalb der Gesamtteuerung und halten die Inflationsrate hoch."

Größter Preistreiber waren zuletzt Nahrungsmittel, die im August um 9,0 Prozent teurer waren als ein Jahr zuvor. Für Energie mussten die Menschen um 8,3 Prozent mehr zahlen.