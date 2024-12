Deutsche Industrieproduktion gesunken

© APA/APA/dpa/Moritz Frankenberg home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Industrie in Deutschland kriselt weiter. Im Oktober hat es überraschend einen weiteren Produktionsdämpfer gegeben. Im Monatsvergleich sank die Fertigung in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes um 1,0 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten wurden von dem erneuten Rückschlag überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich fiel die Fertigung unerwartet stark um 4,5 Prozent.