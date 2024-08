Deutsche Industrie produzierte mehr als erwartet

© APA/APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Produktion in Deutschland ist im Juni stärker als erwartet hochgefahren worden. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen um 1,4 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet, nachdem sich der Ausstoß im Mai noch um abwärts revidierte 3,1 Prozent verringert hatte.

von APA