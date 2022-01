Deutsche Industrie stabilisierte Jobs im November

Die deutsche Industrie holt im Zuge der Erholung wieder etwas mehr Beschäftigte an Bord. Von Oktober auf November nahm die Zahl beim Personal um 5.200 oder 0,1 Prozent geringfügig zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Trotz der zaghaften Belebung im Verarbeitenden Gewerbe bleibt in Betrieben mit mindestens 50 Mitarbeitenden die Zahl der Beschäftigten Ende November mit knapp 5,5 Millionen aber weit unter dem Niveau vor der Viruspandemie.

Das waren um 16.700 weniger als vor Jahresfrist und um 177.000 oder 3,1 Prozent weniger als im November 2019 und damit vor der Coronakrise. Die Industrie leidet derzeit noch unter globalen Lieferproblemen und hohen Energiekosten.

Die Zahl der Beschäftigten sank zum Vorjahr in vielen Bereichen. Am stärksten war der Rückgang in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 2,3 Prozent und bei Herstellern von Kraftwagen und Kraftwagenteilen mit 2,1 Prozent. Bei Maschinenbauern gab es ein Minus von 1,7 Prozent und bei Herstellern von Metallerzeugnissen von 1,5 Prozent.