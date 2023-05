Deutsche Importpreise mit stärkstem Rückgang seit 2009

Die Preise für die deutschen Importe sind im April wegen billigerer Energie so stark gesunken wie seit der globalen Finanzkrise 2009 nicht mehr. Die Einfuhren verbilligten sich um durchschnittlich 7,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das ist der stärkste Preisverfall seit Oktober 2009, als die Finanzkrise eine weltweite Konjunkturflaute auslöste.

Befragte Ökonomen hatten nur mit einem Minus von 5,8 Prozent gerechnet. Im März hatte es mit minus 3,8 Prozent den ersten Rückgang im Jahresvergleich seit Jänner 2021 gegeben. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Importpreise diesmal um 1,7 Prozent und damit bereits das achte Mal in Folge.

"Ausschlaggebend für den Rückgang ist vor allem ein Basiseffekt durch das hohe Preisniveau im Vorjahr aufgrund des Kriegs in der Ukraine", erklärten die Statistiker den Trend. Da die deutsche Wirtschaft viele Vorprodukte und Rohstoffe aus dem Ausland bezieht, kommen sinkende Einfuhrpreise verzögert auch bei der allgemeinen Inflation und den Verbrauchern an. Die Lebenshaltungskosten dürften im Mai mit 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat so langsam steigen wie seit über einem Jahr nicht mehr, erwarten befragte Ökonomen. Das Statistikamt will dazu noch am Nachmittag eine erste offizielle Schätzung veröffentlichen.

Diesmal fielen die Energieeinfuhren um 31,8 Prozent günstiger aus als im April 2022, dem zweiten vollen Monat nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Ein Grund dafür sind sinkende Preise für importiertes Erdgas: Hier gab es ein Minus von 38,7 Prozent. Erheblich günstiger waren auch Steinkohle (-44,2 Prozent), elektrischer Strom (-38,6 Prozent), sowie Mineralölerzeugnisse (-28,4 Prozent) und Erdöl (-21,2 Prozent).

Die Preise für importierte Konsumgüter zogen dagegen um 4,6 Prozent an. Bei Nahrungsmitteln setzte sich der Anstieg fort: Hier lag der Aufschlag bei 10,4 Prozent. Besonders stark zogen die Preise für Obst- und Gemüseerzeugnisse (+13,9 Prozent) sowie Fleisch und Fleischerzeugnisse (+9,2 Prozent) an.