Deutsche Großhandelspreise geben vierten Monat in Folge nach

Die Preise auf Großhandelsebene sind in Deutschland auch im Juli deutlich gesunken. Im Jahresvergleich gingen sie um 2,8 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Es war der vierte Rückgang in Folge. Im Juni war die Rate bei minus 2,9 Prozent gelegen und im Mai bei minus 2,6 Prozent. Im Monatsvergleich sank das Preisniveau nun um 0,2 Prozent.

Im vergangenen Jahr waren die Preise im deutschen Großhandel noch stark gestiegen. Zeitweise ging es im Jahresvergleich um mehr als 20 Prozent nach oben, vor allem wegen der Folgen des Krieges Russlands gegen die Ukraine.

Ausschlaggebend für den aktuellen Preisrückgang ist die Entwicklung von Mineralölerzeugnissen wie Benzin, die im Juli 20,8 Prozent günstiger waren als vor einem Jahr. Rückläufig waren auch die Preise im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen, mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln, mit Erzen und Metallen sowie mit chemischen Erzeugnissen.