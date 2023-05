Deutsche Gebr. Schmid strebt per SPAC-Deal an US-Börse

Der deutsche Spezialmaschinenbauer Gebr. Schmid will an die Wall Street. "Wir haben diesen Schritt schon seit einiger Zeit in Erwägung gezogen und betrachten die amerikanischen Kapitalmärkte als wesentlich geeigneter für ein Technologieunternehmen", sagte Firmenchef Christian Schmid der Nachrichtenagentur Reuters. Daher fusioniere das 1864 gegründete Familienunternehmen aus Freudenstadt mit einem in den USA notierten Übernahmevehikel.

Bei dem Deal mit dem Special Acquisition Purpose Vehicle (SPAC) Pegasus Digital Mobility werde Gebr. Schmid mit 640 Millionen Dollar bewertet. Die Gründerfamilie behalte nach der Notierungsaufnahme an der US-Börse die Mehrheit.

Gebr. Schmidt bietet Maschinen zur Herstellung von Leiterplatten und Photovoltaik-Anlagen an. Das Geschäft sei wachstumsstark und profitabel. Detaillierte Zahlen nannte das Unternehmen nicht.