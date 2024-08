Deutsche Firmen sehr vorsichtig mit Neueinstellungen

© APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Unternehmen in Deutschland zeigen sich angesichts der hartnäckigen Konjunkturflaute so vorsichtig bei ihrer Personalplanung wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. Das Beschäftigungsbarometer sank im August im Vergleich zum Vormonat von 95,3 Punkten auf 94,8 Zähler, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Auswertung einer Umfrage unter tausenden Betrieben mitteilte. Dies ist bereits der dritte Rückgang in Folge und der niedrigste Wert seit Februar 2021.

von APA