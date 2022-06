Deutsche Exporteure weniger optimistisch fürs 2. Halbjahr

Die deutschen Exporteure gehen mit weniger Optimismus in die zweite Jahreshälfte. Das Barometer für die Exporterwartungen fiel im Juni um 0,7 auf 3,7 Punkte, wie das Ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage unter 2.300 Industriebetrieben mitteilte. Zuvor hatte es zwei Anstiege in Folge gegeben. "Logistikprobleme und hohe Unsicherheit drücken den Ausblick der deutschen Exportwirtschaft", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Allerdings geht die Entwicklung in den einzelnen Branchen auseinander. So sind in der Automobilindustrie die optimistischen Erwartungen zurückgekehrt. "Die Branche erwartet erstmals seit Februar wieder Zuwächse beim Auslandsgeschäft", sagte Wohlrabe. Auch der Maschinenbau, die Getränke- sowie die Bekleidungshersteller rechnen damit, mehr zu exportieren.