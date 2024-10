Deutsche Exporte legten im August überraschend zu

Die Außenhandelsbilanz schloss im August mit einem Überschuss von 22,5 Mrd. Euro ab. Im Juli war der kalender- und saisonbereinigte Saldo der Außenhandelsstatistik bei plus 16,9 Mrd. Euro gelegen.

In die Staaten der Europäischen Union wurden im August Waren im Wert von 72,7 Mrd. Euro exportiert. Die Ausfuhren in Länder außerhalb der EU - sogenannte Drittstaaten - summierten sich auf ein Volumen von 59,2 Mrd. Euro. Die meisten deutschen Exporte gingen in die USA: Dorthin wurden um 5,5 Prozent mehr Waren exportiert als im Juli. Damit stiegen die Exporte in die Vereinigten Staaten auf einen Wert von 13,5 Mrd. Euro.

Positiv für die deutsche Wirtschaft ist auch, dass die Unternehmen ihre Produktion überraschend kräftig hochgefahren haben. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im August zusammen 2,9 Prozent mehr her als im Vormonat.

Dennoch stehen die Zeichen auf Rezession. Das Wirtschaftsministerium hat bestätigt, dass die deutsche Regierung die Konjunkturprognose für 2024 nach unten korrigieren wird. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet, dass das Ministerium davon ausgehe, dass die Wirtschaft heuer um 0,2 Prozent schrumpfen und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nicht wie bisher erwartet um 0,3 Prozent zulegen werde. 2023 war das BIP um 0,3 Prozent gesunken.