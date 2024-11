© APA/APA/dpa/Monika Skolimowska home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutschen Exporte in die östlichen EU-Länder wachsen entgegen dem negativen Gesamttrend und übertreffen das von Zöllen bedrohte US-Geschäft deutlich. Mit gut 187 Mrd. Euro lagen die Lieferungen in diese elf Staaten in den ersten drei Quartalen des Jahres um knapp ein Prozent über dem Vorjahreswert, wie der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft mitteilte.