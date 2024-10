Deutsche Exporte außerhalb der EU zuletzt gesunken

© APA/APA/dpa/Christian Charisius home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutschen Exporte in Länder außerhalb der Europäischen Union sind im September gesunken. Die Unternehmen lieferten Waren im Wert von 57,2 Mrd. Euro in diese sogenannten Drittstaaten, wie das Deutsche Statistische Bundesamt am Mittwoch zu vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Das sind kalender- und saisonbereinigt 4,7 Prozent weniger als im August und 1,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

von APA