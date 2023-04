Deutsche Exporte überraschend mit starkem Anstieg

Die deutschen Unternehmen haben ihre Exporte im Februar wegen der starken Nachfrage aus den weltgrößten Volkswirtschaften USA und China so stark gesteigert wie seit zehn Monaten nicht mehr. Ihre Ausfuhren wuchsen um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 136,7 Mrd. Euro. Das ist das größte Plus seit April 2022.

Befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Wachstum von 1,6 Prozent gerechnet, nachdem es im Jänner bereits einen Anstieg von 2,5 Prozent gegeben hatte. Die Importe legten sogar um 4,6 Prozent auf 120,7 Mrd. Euro zu, nachdem sie zuvor fünf Monate in Folge geschrumpft waren.

Die Ausfuhren in die EU-Staaten nahmen im Februar um 2,0 Prozent zum Vormonat auf 73,9 Mrd. Euro zu. Abnehmerland Nummer eins blieben die USA: Dorthin wurden Waren im Wert von 14,0 Mrd. Euro verkauft, ein Plus von 9,4 Prozent. Die Exporte nach China legten sogar um 10,2 Prozent auf 8,5 Mrd. Euro zu, die nach Großbritannien um 2,5 Prozent auf 6,3 Mrd. Euro. Die Ausfuhren in die Russische Föderation brachen dagegen um 14,3 Prozent auf 0,9 Mrd. Euro, die Importe von dort um 67,2 Prozent auf 0,3 Mrd. Euro.

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren ist derzeit so gut wie seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine vor gut einem Jahr nicht mehr und deutet auf einen anhaltenden Aufwärtstrend hin. Das Barometer für deren Exporterwartungen stieg im März um 0,5 auf plus 4,0 Punkte, wie das Ifo-Institut bei seiner monatlichen Unternehmensumfrage ermittelte.