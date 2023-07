Deutsche Exporte überraschend gesunken

Die deutschen Exporte sind im Mai wegen der sinkenden Nachfrage aus der EU und den USA überraschend gefallen. Sie sanken um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 130,5 Mrd. Euro. Ökonomen hatten hingegen mit einem Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet. Die Importe legten dagegen um 1,7 Prozent auf 116,1 Mrd. Euro zu.

"Nachlassende Impulse aus den USA fallen besonders ins Gewicht", kommentierte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Alexander Krüger, die negative Entwicklung bei den Ausfuhren. "Stand jetzt wird der Exportsektor ein weiteres Quartalsminus einfahren."

Die Ausfuhren in die EU-Staaten sanken im Mai um 1,5 Prozent zum Vormonat auf 70,3 Mrd. Euro. Abnehmerland Nummer eins blieben die USA: Dorthin wurden Waren im Wert von 12,7 Mrd. Euro verkauft, ein Rückgang von 3,6 Prozent. Die Exporte nach China wuchsen dagegen um 1,6 Prozent auf 8,6 Mrd. Euro, die nach Großbritannien legten sogar um 5,8 Prozent auf 6,4 Mrd. Euro zu. Die Ausfuhren nach Russland fielen wegen der westlichen Sanktionen infolge des Kriegs gegen die Ukraine um 7,4 Prozent auf 0,7 Mrd. Euro.

Von Jänner bis Mai summierten sich die deutschen Ausfuhren auf 659,3 Mrd. Euro, ein Plus von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Den Exporteuren steht allerdings ein schwieriges zweites Halbjahr bevor. Das Barometer für die Erwartungen in der Exportindustrie fiel im Juni auf minus 5,6 Punkte, nach plus 1,0 Zählern im Mai. Das ist der niedrigste Wert seit November 2022, wie das Ifo-Institut mitteilte.