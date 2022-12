Deutsche Erzeugerpreise legten im November um 28 Prozent zu

In Deutschland hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene erneut abgeschwächt, allerdings von einem extrem hohem Niveau aus. Im November zogen die Produzentenpreise im Jahresvergleich immer noch um 28,2 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im Oktober hatte die Rate 34,5 Prozent betragen, im September waren es sogar 45,8 Prozent gewesen. Gegenüber dem Vormonat gingen die Erzeugerpreise im November deutlich um 3,9 Prozent zurück.

Energie verteuert sich im Jahresvergleich nach wie vor kräftig, im Monatsvergleich gibt es aber Entlastung. So lagen die Energiepreise im November zwar um 65,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor, gegenüber dem Vormonat Oktober gaben sie aber um 9,6 Prozent nach. Laut Statistikamt waren auf Monatssicht vor allem Erdgas und Strom günstiger, nachdem es längere Zeit teils starke Preissteigerungen gegeben hatte. Deutliche Preisanstiege gibt es auf Jahressicht weiterhin bei Nahrungsmitteln und Vorleistungsgütern.

Die Erzeugerpreise erfassen den Preisdruck auf Herstellerebene, indem sie die Verkaufspreise der Produzenten abbilden. Die Entwicklung wirkt sich auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Angesichts der hohen Teuerung hat die EZB ihre Leitzinsen nach einigem Zögern deutlich angehoben. Es werden weitere Zinserhöhungen erwartet.