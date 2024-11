© APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte home Aktuell Nachrichtenfeed

In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene angesichts günstigerer Energiepreise weiter zurückgegangen. Im Oktober verringerten sich die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen etwas geringeren Rückgang um 1,0 Prozent erwartet. Im September war die Jahresrate bereits um 1,4 Prozent gesunken.