Deutsche Erzeugerpreise mit kleinstem Anstieg seit 2021

Die deutschen Erzeugerpreise sind im Februar so langsam gestiegen wie seit knapp eineinhalb Jahren nicht mehr. Die Hersteller gewerblicher Produkte verlangten um 15,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Damit sank die Teuerungsrate seit ihrem Höhepunkt im August 2022 von 45,8 Prozent bereits das fünfte Mal in Folge und fiel auf den niedrigsten Wert seit September 2021.

Befragte Ökonomen hatten allerdings mit einem stärkeren Rückgang auf 14,5 Prozent gerechnet, nachdem die Erzeugerpreise im Jänner noch um 17,6 Prozent angezogen hatten. Von Jänner auf Februar sanken sie mit 0,3 Prozent ebenfalls nicht so stark wie erwartet.

Die Erzeugerpreise gelten als Vorläufer für die Entwicklung der Lebenshaltungskosten der Verbraucher. Erhöhen oder senken die Hersteller ihre Preise, kommt das in der Regel verzögert auch bei den privaten Haushalten an, zumindest teilweise. In der Statistik werden die Preise geführt noch bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Im Jänner und Februar lagen die Verbraucherpreise jeweils 8,7 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Energie blieb erneut Preistreiber Nummer eins. Im Februar verteuerte sie sich auf Erzeugerebene um 27,6 Prozent, wobei Erdgas 38,9 Prozent und Strom 27,1 Prozent mehr kostete als ein Jahr zuvor. Die Ergebnisse sind allerdings nur vorläufig. "Grund hierfür ist die Preisbremse für Strom und Gas, die ab Jänner 2023 gilt, jedoch erst ab März 2023 umgesetzt wird", erklärten die Statistiker.

Nahrungsmittel verteuerten sich mit 23,4 Prozent ebenfalls sehr stark. Besonders kräftig stiegen die Preise für Zucker mit 90,4 Prozent im Vergleich zum Februar 2022. Schweinefleisch kostete 58,9 Prozent mehr. Auch verarbeitete Kartoffeln (+49,0 Prozent), Margarine und Nahrungsfette (+38,9 Prozent) sowie Milch (+30,3 Prozent) und Kaffee (+16,7 Prozent). Billiger als vor einem Jahr waren Butter (-5,5 Prozent) und nicht behandelte pflanzliche Öle (-8,8 Prozent).