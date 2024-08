Deutsche Bauaufträge gestiegen - Aber nur im Tiefbau

© APA/APA/dpa/Christophe Gateau home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutsche Baubranche hat in der ersten Jahreshälfte mehr Aufträge an Land gezogen. Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe wuchs von Jänner bis Juni inflationsbereinigt (real) um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Zuletzt zeigte der Trend nach oben: Im Juni legten die Bestellungen um 2,7 Prozent zum Vormonat und um 4,2 Prozent zum Vorjahresmonat zu.

von APA