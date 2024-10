Deutsche Bank zeigt Commerzbank weiter die kalte Schulter

© APA/APA/dpa/Arne Dedert home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Deutsche Bank hat erneut einem Einstieg bei der heftig vom Konkurrenten Unicredit umworbenen Commerzbank eine Absage erteilt. Die Deutsche Bank warte nicht auf Anrufe in Sachen Commerzbank, sagte Finanzchef James von Moltke in einer Telefonkonferenz. Das Geldhaus wolle in Sachen Übernahmen nicht in den Ring steigen, dies gelte auch für andere Fälle, betonte er. Vielmehr sei die Bank damit beschäftigt, ihre Ziele umzusetzen und ihre Stärken auszubauen.

von APA