Deutsche Bank will für 450 Mio. Euro Aktien zurückkaufen

Die Deutsche Bank macht mit dem angekündigten Rückkauf eigener Aktien Ernst. Der Vorstand habe ein Rückkaufprogramm über bis zu 450 Millionen Euro beschlossen, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend mit. Der Aktienrückkauf solle im August beginnen und vor Ende des Jahres abgeschlossen sein.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Genehmigung durch unsere Aufsichtsbehörde den Weg fortsetzen können, Kapital an unsere Aktionäre zurückzugeben", sagte Vorstandschef Christian Sewing laut Mitteilung. Umgerechnet entspreche das einer Erhöhung der Dividende für 2022 von 20 auf 30 Cent je Aktie. Die Deutsche Bank hatte im vergangenen Jahr den höchsten Gewinn seit 15 Jahren erzielt. Am Mittwoch will der Konzern seine Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlichen.