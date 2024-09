Deutsche Bank: Kein Interesse an Übernahme der Commerzbank

Der deutsche Staat plant den Ausstieg aus der Commerzbank. In einem ersten Schritt will der Bund seine Beteiligung an dem Institut reduzieren, wie die Finanzagentur der Republik Deutschland am Dienstagabend mitteilte.

Die Commerzbank gilt immer wieder als Übernahmeziel für Geldhäuser aus dem In- und Ausland. Deutsche Bank und Commerzbank hatten schon einmal über einen Zusammenschluss verhandelt. Entsprechende Gespräche scheiterten 2019.

Die Commerzbank war im Zuge der Finanzmarktkrise 2008 in finanzielle Schieflage geraten und erhielt durch den staatlichen Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) 2008 und 2009 Kapitalhilfen von 18,2 Mrd. Euro. Zurückgezahlt wurden den Angaben zufolge bisher rund 13,15 Mrd. Euro. Aktuell hält der Bund über den FMS eine Beteiligung von 16,49 Prozent an der Commerzbank.