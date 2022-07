Deutsche Bank übertrifft mit Gewinnplus die Erwartungen

Trotz höherer Rückstellungen für faule Kredite und Rezessionssorgen hat die Deutsche Bank den Gewinn um mehr als die Hälfte gesteigert und damit die Erwartungen an den Finanzmärkten übertroffen. Unter dem Strich erwirtschaftete sie einen Gewinn von 1,05 Mrd. Euro, um 51 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das größte deutsche Geldhaus mitteilte.

Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Nettogewinn von 788 Mio. Euro gerechnet. "Besonders erfreulich entwickeln sich die Privatkunden- und die Unternehmensbank", sagte Bankchef Christian Sewing. "Dank unserer erfolgreichen Transformation sind wir auf einem guten Weg, mit unseren vier starken Geschäftsbereichen gut diversifiziert und nachhaltig profitabel zu sein."

Es war der achte Quartalsgewinn in Folge und das stärkste Halbjahr seit 2011 für die Deutsche Bank, die mitten in einem umfassenden Konzernumbau steckt. An dem Ziel, 2022 eine Nachsteuerrendite (ROTE) von 8 Prozent zu erzielen, hielt das Institut fest. Allerdings sei es schwerer geworden, diese Ziele zu erreichen. "Vor uns liegen nun weitere herausfordernde Monate", schrieb Sewing in einem Mitarbeiterbrief. "Vieles spricht dafür, dass es wirtschaftlich noch schwieriger werden wird." Im zweiten Quartal lag die Nachsteuerrendite bei 7,9 Prozent - nach 5,5 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Zu den größten Herausforderungen gehört das gestiegene Risiko für Kreditausfälle: Die Bank erhöhte ihre Rückstellungen auf 233 Mio. Euro - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahresquartal, als die Risikovorsorge noch 75 Mio. Euro betrug. Ihr Risiko gegenüber Russland verringerte sie weiter - um 42 Prozent auf 0,6 Mrd. Euro.