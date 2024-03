Deutsche Bahn und Gewerkschaft einigen sich in Tarifstreit

© APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte home Aktuell Nachrichtenfeed

Bahn-Reisende in Deutschland können aufatmen. Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben in ihrem monatelangen Tarifstreit eine Einigung erzielt und damit weitere Streiks abgewendet, wie beide Seiten am Montagabend mitteilten. Details sollen am Dienstagvormittag verkündet werden. Nach sechs Arbeitskämpfen in der aktuellen Verhandlungsrunde, einer gescheiterten Moderation und Streit vor Gericht gab es zuletzt wieder Gespräche.

von APA