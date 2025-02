Deutsche Autozulieferer Conti und ZF kämpfen gegen die Krise

© APA/APA (dpa)/Holger Hollemann home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Krise der deutschen Autoindustrie schüttelt die großen Zulieferer Continental und ZF Friedrichshafen weiter durch. Continental will seine Forschung und Entwicklung schlanker aufstellen und deshalb weitere 3.000 Arbeitsplätze weltweit in der Kernsparte Automotive abbauen, wie der DAX-Konzern am Dienstag ankündigte. Die Streichungen summieren sich damit auf mehr als 10.000. Das schwächelnde Geschäftsfeld soll bis Ende des Jahres an die Börse gebracht werden.

von APA