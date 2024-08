Deutsche Autoindustrie will schärfere Klimaziele beim Sprit

"Die Politik ist aufgefordert, Anreize für den Hochlauf erneuerbarer Energieträger festzuschreiben und somit Investitionen zu gewährleisten und zu fördern", erklärte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Die Autoindustrie will erreichen, dass neben Elektroautos auch Kraftstoffe wie Biosprit und E-Fuels in ausreichender Menge auf den Markt kommen, um die Bestandsflotten von Verbrennerautos klimafreundlich zu machen. Denn selbst wenn die Regierung das Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 erreichen sollte, gäbe es noch immer 40 Millionen Pkw mit Benzin- oder Dieselmotor. So hatte kürzlich auch BMW-Chef Oliver Zipse gefordert: "So wie die Politik die Elektrifizierung durch die Automobilindustrie einfordert, sollte sie ebenfalls von der Kraftstoffindustrie einfordern, dass sie auch CO2-freien Strom, Wasserstoff und CO2-neutrale Kraftstoffe anbietet."

Fernziel der RED III ist, bis 2050 in allen Sektoren komplett auf erneuerbare Energien umzustellen. Deutschland will das schon 2045 erreichen. Doch erste Etappenziele bis 2030 schaffen nach Befürchtung des VDA nicht genug Anreiz für die Mineralölindustrie, in die Produktion klimafreundlicher Kraftstoffe zu investieren. Die EU-Vorgabe ist bis 2030 ein Anteil erneuerbarer Energie, also Ladestrom und Kraftstoffe, von mindestens 29 Prozent oder eine Reduktion von Treibhausgasen um 14,5 Prozent, verglichen mit der benötigten Menge fossiler Kraftstoffe.

Deutschland hat bereits eine höhere Reduktionsquote von 25 Prozent beschlossen - der VDA hält stattdessen 35 Prozent für notwendig. Nach EU-Regelung ist außerdem eine Quote für Biosprit von 5,5 Prozent vorgesehen sowie mindestens ein Prozent synthetischen Kraftstoff, den die Hersteller liefern müssen. Für letzteres fordert der VDA mindestens fünf Prozent. Es sollten außerdem weitere Zwischenziele beschlossen werden zur Treibhausgasminderung von 60 Prozent bis 2035, 90 Prozent bis 2040 und 100 Prozent bis 2045. "Im Sinne des Klimaschutzes sollten ab 2045 keine fossilen Kraftstoffe mehr an deutschen Tankstellen verkauft werden dürfen", erklärte der Verband.