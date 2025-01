Deutsche Arbeitslosenquote 2024 auf 6,0 Prozent gestiegen

© APA/APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich home Aktuell Nachrichtenfeed

Konjunkturflaute und Winterbeginn schlagen auf den deutschen Jobmarkt durch. "Im Dezember beginnt die Winterpause am Arbeitsmarkt", sagte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, am Freitag in Nürnberg. Die BA verzeichnete im Dezember 2,807 Millionen Arbeitslose. Das seien um 33.000 mehr als im November und 170.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 6,0 Prozent.

von APA