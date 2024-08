Deutlich weniger Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Zahl der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist zuletzt deutlich gesunken und dämpft damit jüngst aufgekommene Rezessionssorgen. In der vergangenen Woche stellten 233.000 Bürger einen Antrag auf staatliche Unterstützung, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Befragte Experten hatten mit 240.000 Anträgen gerechnet, nach 250.000 in der vorangegangenen Woche. Der nicht so stark schwankende Vier-Wochen-Schnitt stieg allerdings leicht auf 240.750.

