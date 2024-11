Details zu häuslicher Gewalt mit einem Toten in Wien geklärt

© APA/APA/ALEX HALADA/ALEX HALADA home Aktuell Nachrichtenfeed

Im Zusammenhang mit einem Fall von häuslicher Gewalt, bei dem am Freitagabend ein Mann eine 58 Jahre alte Frau in einer Wohnung in Wien-Wieden schwer verletzt und sich im Zug eines Polizeieinsatzes dann aus dem im dritten Stock gelegenen Fenster in die Tiefe gestürzt haben soll, steht nun die Identität des Toten fest. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag bekannt gab, handelte es sich um einen 50-jährigen Italiener. Er soll seit fünf Wochen bei der Frau gelebt haben.