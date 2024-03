Depot meldet rund 200 Mitarbeiter zur Kündigung an

Die Wohnaccessoire-Kette Depot steht derzeit vor einem harten Sanierungskurs: Von den 49 Filialen in Österreich seien 25 so defizitär, dass sie auf dem Prüfstand stehen, berichtete die "Kronen Zeitung" in ihrer Samstag-Ausgabe. Daher hat Sanierer Rainer Schrems, seit 29. Februar Geschäftsführer der Ladenkette, bereits erste Schritte eingeleitet: "Ich habe deshalb vorsorglich etwa die Hälfte der 400 Mitarbeiter beim AMS vorangemeldet", zitierte die "Kronen Zeitung" Schrems.

von APA