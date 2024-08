Delivery Hero wächst weiter - Nahost-Tochter vor Börsengang

"Wir haben das Quartal sehr erfolgreich abgeschlossen und erwarten im zweiten Halbjahr 2024 weiteres Wachstum sowie eine deutliche Steigerung der Profitabilität", sagte Firmenchef Niklas Östberg. Das über die Plattform gehandelte Brutto-Warenvolumen wuchs im abgelaufenen Vierteljahr den Angaben zufolge währungsbereinigt um zehn Prozent auf 11,9 Mrd. Euro. Die Konzernerlöse legten um 20 Prozent auf 3,01 Mrd. Euro zu. Dank eines anhaltenden Sparkurses habe sich das operative Ergebnis im ersten Halbjahr auf 240,5 Mio. Euro vervielfacht.

Delivery Hero will außerdem die Beteiligung an der wachstumsstarken Tochter Talabat versilbern. Der im Nahen Osten und Nordafrika aktive Lebensmittel-Lieferdienst werde voraussichtlich im vierten Quartal an die Börse in Dubai gehen. Die dabei angebotenen Aktien kämen allesamt aus dem Bestand von Delivery Hero.