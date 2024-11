© APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Essenslieferdienst Delivery Hero ist Kreisen zufolge nur wenige Minuten nach Zeichnungsbeginn sämtliche Aktien für den Börsengang seiner Nahost-Tochter Talabat losgeworden. Die Nachfrage habe die Bücher für die geplante Erstnotiz in Dubai in der Preisspanne von umgerechnet rund 0,41 bis 0,44 Dollar gedeckt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf entsprechende Dokumente.