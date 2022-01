Delivery Hero macht Rappi-Beteiligung zu Geld

Der weltweit tätige deutsche Essenslieferdienst Delivery Hero schlägt einen Teil seiner Beteiligung am lateinamerikanischen Konkurrenten Rappi wieder los. In den vergangenen Monaten sei ein Anteil im Wert von 150 Mio. Dollar (rund 133 Mio. Euro) verkauft worden, gab Delivery Hero bekannt. Damit habe man nahezu das gesamte eingesetzte Kapital wieder in der Tasche.

Trotzdem hält der DAX-Konzern nun noch knapp 8 Prozent an Rappi im Wert von rund 400 Mio. Dollar, die noch zu Geld gemacht werden können. Vom Rest der Beteiligung will sich der Essenslieferdienst aus Deutschland im Laufe der Zeit ebenfalls trennen, um sich auf andere Investitionen zu konzentrieren. Erst kürzlich hatte Delivery Hero die Mehrheit am spanischen Konkurrenten Glovo übernommen. In Österreich ist Delivery Hero mit der Tochter Mjam vertreten.