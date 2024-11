Delivery Hero bringt Nahost-Tochter im Dezember an die Börse

© APA/APA (dpa)/Britta Pedersen home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Lebensmittel-Lieferdienst Delivery Hero will beim milliardenschweren Börsengang seiner boomenden Nahost-Tochter Talabat 15 Prozent der Anteile versilbern. Der Wertpapierprospekt für die im August angekündigte Notierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten werde am Montag auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht, teilte der MDax-Konzern am Sonntag mit. Die Talabat-Aktien sollten Mitte Dezember an der Wertpapierbörse in Dubai zugelassen werden.