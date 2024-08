Datenschutzverstoß - Uber soll Millionenstrafe zahlen

© APA/APA/AFP/ROBYN BECK home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Fahrdienst Uber soll in den Niederlanden eine Strafe von 290 Mio. Euro zahlen, weil teils sensible Daten seiner Fahrerinnen und Fahrer in Europa ohne ausreichenden Schutz an die Unternehmensführung in den USA übermittelt wurden. Dies sei ein schwerer Verstoß gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung, teilte am Montag die niederländische Datenschutzbehörde mit; sie ist in der EU für Uber zuständig. Das US-Unternehmen kündigte Berufung an.

