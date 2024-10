Ein Fledermaustag, ein Zirkus und ein Oktopus: 2025 kommt man am Walzerkönig nicht vorbei, würde der oberste Schani von Wien doch im kommenden Jahr seinen 200. Geburtstag feiern. Geplant sind 65 Produktionen an rund 250 Spieltagen, von Theater über Konzerte bis hin zu experimentellen Specials. "Alle, die ein klassisches Programm erwarten, werden enttäuscht sein", so Intendant Roland Geyer am Freitag bei einer Pressekonferenz im Rathaus. Der Vorverkauf startet heute.

von APA