Am 14. Dezember feiert Gogols "Der Revisor" in der Regie von Mateja Koležnik (62) am Akademietheater Premiere. Im APA-Interview sprach die slowenische Regisseurin über Korruption von Staatsbeamten, ihr Unvermögen, "eine ordentliche Komödie" zu inszenieren und übte scharfe Kritik an der slowenischen Kulturpolitik. Was die Zukunft betrifft, sieht sie "eine dunkle Welle" auf unsere Gesellschaft zurollen.