Dank Abnehmmittels: Eli Lilly erhöht Jahresziele erneut

Die Ziele für das Gesamtjahr erhöhte der Konzern bei Vorlage der Quartalsbilanz erneut. Die Aktie legte vorbörslich um fast 14 Prozent zu.

Am Vortag hatte das Papier in New York knapp 2,7 Prozent an Wert verloren, nachdem der dänische Konkurrent Novo Nordisk mit seinen beiden Diabetes- und Gewichtsreduktionsmitteln Ozempic und Wegovy die Erwartungen verfehlt hat.

Eli Lilly will nun den Umsatz 2024 auf 45,4 bis 46,6 Mrd. US-Dollar (bis zu 42,7 Mrd. Euro) steigern. Das sind um jeweils 3 Milliarden mehr als zuletzt angepeilt.

Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um mehr als ein Drittel auf 11,3 Mrd. Dollar. Zum Gesamtumsatz trug allein Mounjaro mehr als 3 Mrd. Dollar bei - das war gut dreimal so viel wie im Vorjahr. Das neue Abnehmmittel Zepbound steuerte bereits gut 1,2 Mrd. Dollar zum Umsatz bei.

Unter dem Strich legte der Gewinn von Eli Lilly in den drei Monaten bis Ende Juni um zwei Drittel auf 2,97 Mrd. Dollar zu.