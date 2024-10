Daimler Truck mit weiteren Absatzschwund

© APA/APA/AFP/THOMAS KIENZLE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hadert weiter mit seinem Absatz in Asien und Europa. In den drei Monaten bis Ende September verkaufte der Konzern 114.917 Trucks und Busse und damit um fast elf Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum, wie er am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Die vor allem in Europa und Lateinamerika vertretene Sparte Mercedes-Benz bekam 28 Prozent weniger Einheiten vom Hof.

von APA