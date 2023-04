Daimler Truck startete stark ins neue Jahr

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist überraschend gut ins neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal seien dank einer starken Nachfrage und eines höheren Absatzes als im entsprechenden Vorjahreszeitraum die Markterwartungen übertroffen worden.

So habe das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konzernweit bei 1,16 Mrd. Euro gelegen. Die mittlere Analystenschätzung habe bei 976 Mio. Euro gelegen. Im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienste gerechnet - lag das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) bei 1,11 Mrd. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite betrug 8,8 Prozent (Konsensus: 7,6). Die vollständigen Quartalszahlen will das Unternehmen am 9. Mai vorlegen.