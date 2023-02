CTS Eventim steigerte Umsatz nach Corona-Einbruch deutlich

Der Ticketverkäufer CTS Eventim, Mutterkonzern von oeticket in Österreich, hat sich 2022 dank wieder anziehender Geschäfte mit Live-Veranstaltungen deutlich besser entwickelt als erwartet. Der Umsatz stieg von 408 Mio. Euro im Corona-belasteten Jahr davor auf nun gut 1,9 Mrd. Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 verbesserten sich Konzernerlös und Betriebsgewinn 2022 um jeweils ein Drittel.

Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieben davon 384 Millionen Euro als operatives Ergebnis übrig und somit um rund 84 Prozent mehr als noch 2021. Bei beiden Kennziffern schnitt CTS Eventim deutlich besser ab als von Analysten erwartet. Den Geschäftsbericht will der Vorstand am 23. März vorstellen.